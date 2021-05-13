Какой сегодня праздник 13 мая

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Сегодня, 13 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Черноморского флота России

День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота. День был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года.

Основными задачами Черноморского флота в настоящее время являются: защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.).

Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.

Международный день хумуса (International Hummus Day)

Фото tsn.ua

13 мая ежегодно отмечают настоящий праздник для гурманов - Международный день хумуса. Что же это за универсальный продукт, который подойдет к любому блюду? Хумус - это левантийский и египетский кулинарный соус, который приготовлен из нута (турецкого гороха) или других бобов, смешанных с тахини (кунжутной пастой), оливковым маслом, лимонным соком, солью и чесноком. Его основные ингредиенты употреблялись в пищу на протяжении тысячелетий, возможно ему около 10 000 лет.

Изобретение этого блюда приписывают себе многие народы - от греков и турок до сирийцев и других наций Ближнего Востока. На сегодняшний день хумус популярен на Ближнем Востоке (включая Турцию), Северной Африке (включая Марокко) и в ближневосточной кухне по всему миру.

Намажьте сегодня хумус на ваш любимый хлеб, крекеры или лепешки в качестве спреда. В таком сочетании хумус может стать полноценным завтраком или быстрым перекусом в течение дня - просто, вкусно и полезно. Можете приправить хумус стручковой фасолью, турецким орехом, кедровыми орешками или говяжьим фаршем, а подать с картофельными чипсами, соленьями, острым соусом или фалафелем. Сделайте свой сегодняшний день незабываемым! Добавляйте хумус в ваши блюда - их вкус станет только лучше!

Яков Теплый

Народный праздник «Яков Теплый» отмечается 13 мая (по старому стилю - 30 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. Другие названия праздника: «Яков/Иаков», «Яков/Иаков Апостол». Теплым день прозвали за то, что в это время после затянувшихся холодов наступало тепло. Считалось, что Яков покровительствует овцам и что молитвы о том, чтобы они водились, плодились и были здоровы - дойдут прямо до ушей святого.

Также сегодня, 13 мая, отмечают такие праздники:

- День охранно-конвойных подразделений МВД РФ (День конвоира)

- День памяти святителя Игнатия Брянчанинова

- Всемирный день одуванчика (World Dandelion Day)

- День рождения застежки-липучки

- День грозового гонга

- День яблочного пирога (National Apple Pie Day) в США

- День фруктового коктейля (National Fruit Cocktail Day) в США

- День святой Марии в Колумбии

- День Гарланда в Нигерии и Конго

- День отмены рабства в Бразилии

- День Фатимской Божьей Матери в Португалии

- День рождения короля в Камбодже

- День Ротума на Фиджи

- День лепрекона (Leprechaun Day) в США

- День прыгающей лягушки (National Frog Jumping Day) в США

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Василий, Климент, Яков, Максим, Ефрем, Никита, Донат.

Что происходило 13 мая в прошлые годы

1497 - Папа римский Александр VI отлучил от церкви Джироламо Савонаролу

1501 - Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад (в ходе путешествия он выяснил, что Колумб открыл новый континент).

1598 - Благословение Бориса Годунова на великое государство московское.

1637 - Кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.

1647 - В результате катастрофического землетрясения почти полностью разрушен город Сантьягобудущая столица Чили.

1777 - Открытие университетской библиотеки в Вене.

1787 - Первый корабль с каторжниками отправился из Англии в Австралию.

1846 - США формально объявили войну Мексике. Победив в ней, американцы аннексировали северную часть МексикиКалифорнию, Аризону, Нью-Мексико и Техас.

1857 - Из-за нелепых слухов о том, что упадут высокие дома, парижане в панике покинули город.

1865 - открыт Новороссийский университет в Одессе (сейчас Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова).

1871 - Ватикан включен в Итальянское королевство, а суверенитет папы ограничен дворцами Ватикана, римской лютеранской церковью и загородной папской резиденцией.

1888 - отмена рабства в Бразилии.

1918 - В США напечатаны почтовые марки с перевернутым изображением самолетов (ставшие коллекционной редкостью).

1921 - Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.

1927 - В Германии произошел крах финансового и экономического рынка («черная пятница»).

1958 - Алжирская война: начало майского путча в Алжире, завершившегося падением Четвертой республики во Франции и приходом к власти Шарля де Голля.

1991 - Корпорация «Apple» выпустила в продажу «Macintosh System 7.0».

1992 - Верховная Рада Украины отменила декларацию о независимости Крыма.

2003 - Шаолиньский монастырь впервые уплатил налоги. Монастырь получил деньги от одной кинематографической компанииза использование своей торговой марки. Это первый доход монастыря после того, как настоятель решил взяться за защиту интеллектуальной собственности.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 мая. Какие праздники будут завтра?

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