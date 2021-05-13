Общество
Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов
фото © Новости Крыма
Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.
Из-за затянувшихся весенних холодов в Крыму ожидается падение урожайности персиковых и абрикосовых деревьев. Об этом рассказал доцент кафедры плодоводства КФУ Владимир Рябов.
Он пояснил, что в феврале в некоторых районах полуострова температура воздуха то поднималась до +18 градусов, то опускалась до -18. Погодные аномалии продолжились и весной, поэтому почки фруктовых деревьев, которые цвели в момент похолоданий, оказались повреждены на 80-90% от общего количества цветков. Сильнее всего пострадали сады предгорной части Крыма, а на западе и востоке ущерб оказался меньше.
При этом черешня, вишня, яблоня и груша полностью сохранили урожай, так как начали цвести в период стабильного тепла.
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Холодная весна лишила крымчан персиков и абрикосов
Степень повреждения деревьев по большинству сортов достигла 80-90%.