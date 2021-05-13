Большегрузам запретили летом при жаре ездить по дорогам Крыма

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Большегрузам в летние месяцы запрещено ездить по дорогам Крыма днем в жаркую погоду.

Соответствующий приказ министра транспорта республики опубликован на официальном портале правительства Крыма.

«Ввести с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года в период с 10.00 до 22.00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по Цельсию… временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым с асфальтобетонным покрытием тяжеловесных транспортных средств», – сказано в тексте приказа.

Ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, доставку продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений, военной и дорожно-строительной техники. Разрешается выполнять и пассажирские перевозки автобусами.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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