Власти Крыма предупредили: купание в фонтанах Симферополя может закончится страшными болезнями

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Настоящие жаркие дни придут в Крым через несколько дней.

С наступлением тепла, особый интерес у горожан, а в частности у детей, вызывают фонтаны. Об опасности контактирования с такой водой и о болезнях, к которым она может привести рассказали в Роспотребнадзоре.

Фонтаны имеют закрытый цикл циркуляции воды. Вода в них не обеззараживается и не очищается, как в бассейнах. Это чревато размножением различных микроорганизмов, особенно при высокой температуре воздуха.

Купание в фонтане может привести не просто к простуде, но и к другим серьезным заболеваниям, таким как кишечная инфекция, респираторная инфекция, конъюнктивит и другим опасным болезням, — передает «Крым 24».

«Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – отмечают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в фонтане можно поскользнуться и травмироваться.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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