В Симферополе мужчина за полчаса ограбил двоих прохожих

В Симферополе полицейские задержали мужчину, который за полчаса ограбил двоих случайных прохожих.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Первой жертвой серийного грабителя стал житель Чебоксар, у которого мужчина вырвал сумку с гаджетами и документами, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила девять тысяч рублей. Уже через 20 минут поступил сигнал, что на улице Горького неизвестный вырвал сумку из рук женщины. Похищенное имущество она оценила в 3500 рублей.

Силовиками был задержан 22-летний симферополец, который не раз привлекался к ответственности за воровство и грабежи. Всю добычу он успел передать знакомому на хранение. Вещи были изъяты и возвращены владельцам.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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