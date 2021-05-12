Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +10
море +14

Происшествия

В Симферополе мужчина за полчаса ограбил двоих прохожих

В Симферополе полицейские задержали мужчину, который за полчаса ограбил двоих случайных прохожих.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Первой жертвой серийного грабителя стал житель Чебоксар, у которого мужчина вырвал сумку с гаджетами и документами, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила девять тысяч рублей. Уже через 20 минут поступил сигнал, что на улице Горького неизвестный вырвал сумку из рук женщины. Похищенное имущество она оценила в 3500 рублей.

Силовиками был задержан 22-летний симферополец, который не раз привлекался к ответственности за воровство и грабежи. Всю добычу он успел передать знакомому на хранение. Вещи были изъяты и возвращены владельцам.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мошенник проиграл выманенные деньги в букмекерской конторе в Симферополе. В полицию обратился житель крымской столицы, который пожаловался на мошенничество при сделке через один из популярных в интернете сайтов объявлений.

В Севастополе официант похитил банковскую карту у посетительницы кафе. Севастопольские полицейские раскрыли кражу 50 тысяч рублей у посетительницы кафе.

В Симферополе псих-рецидивист топором проломил череп женщине. В Симферополе задержали психически нездорового местного жителя, который в пьяной ссоре напал с топором на свою знакомую.

В Симферополе ограбили сеть спортивных магазинов. Сотрудники МВД Симферополя задержали подозреваемых в совершении краж их сетевых спортивных магазинов.

Власть
В Севастополе по решению суда разбирают дом с портретом Путина

В Севастополе по решению суда разбирают дом с портретом Путина фото

В Севастополе возле мемориального комплекса 35-я батарея разбирают дом с портретами российского президента Владимира Путина и картиной обороны города.

Власть
Украинские военные возле Крыма усилили оборону и разведку

Украинские военные возле Крыма усилили оборону и разведку

Командующий операцией Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил об усилении противовоздушной обороны и разведки вблизи Крыма.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Общество
Какой сегодня праздник 12 мая

Какой сегодня праздник 12 мая фото

Сегодня, 12 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации