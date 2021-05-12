Власть
В Севастополе запретили продажу алкоголя на «Последний звонок»
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В Севастополе власти запретили розничную продажу алкогольных напитков 22 мая, когда планируется проведение школьных мероприятий по случаю окончания учебного года.
Об этом сообщается на сайте правительства города.
«Рекомендуем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 22 мая 2021 года в наглядной и доступной форме», – сказано в сообщении.
По информации властей, при нарушении данного запрета грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
Ранее парламент Севастополя ранее принял закон о запрете продажи алкогольных напитков в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или рядом с ними.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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