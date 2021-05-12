Власть
В Севастополе пообещали начать ремонт обелиска «Штык и парус»
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Власти Севастополя планируют начать ремонт обелиска «Штык и парус» в этом году.
Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».
«В этом году мы начнем ремонт «Штыка и паруса» и должны, в общем-то, его закончить. Главного нашего объекта, который долгое время уже, понятно, нуждается в ремонте. Особенно нижняя площадка», – сообщил Развожаев.
Вице-губернатор Николай Жигулин доложил, что проектная документация по объекту готова, финансирование предусмотрено в бюджете.
Власти города планировали начать ремонт обелиска в прошлом году. На эти цели выделялось 260 млн рублей. До этого работы на объекте на сумму 100 млн рублей стояли в плане на 2018 год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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