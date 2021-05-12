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Власть

В Севастополе пообещали начать ремонт обелиска «Штык и парус»

В Севастополе пообещали начать ремонт обелиска «Штык и парус»

фото © sevastopol.su

Власти Севастополя планируют начать ремонт обелиска «Штык и парус» в этом году.

Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».

«В этом году мы начнем ремонт «Штыка и паруса» и должны, в общем-то, его закончить. Главного нашего объекта, который долгое время уже, понятно, нуждается в ремонте. Особенно нижняя площадка», – сообщил Развожаев.

Вице-губернатор Николай Жигулин доложил, что проектная документация по объекту готова, финансирование предусмотрено в бюджете.

Власти города планировали начать ремонт обелиска в прошлом году. На эти цели выделялось 260 млн рублей. До этого работы на объекте на сумму 100 млн рублей стояли в плане на 2018 год.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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