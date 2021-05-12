Власть
В Севастополе по решению суда разбирают дом с портретом Путина
фото © Крым.реалии
В Севастополе возле мемориального комплекса 35-я батарея разбирают дом с портретами российского президента Владимира Путина и картиной обороны города.
Дом расположен в нескольких метрах от входа в Мемориал 35-я береговая батарея. На двух стенах здания были изображены Владимир Путин и события обороны Севастополя во Второй мировой войне. На территорию 35-й батареи в 1942 году отступили последние защитники города.
Сейчас верх дома разобран. От портрета Путина осталась половина лица.
Как сообщили местные СМИ, хозяйка участка – медсестра местной больницы, награждена президентом России за участие в борьбе с эпидемией коронавируса. Участок был предоставлен ей как члену садоводческого кооператива. Полностью оформить собственность на участок до 2014 года не успели.
С 2016 года владельцам участка пришлось доказывали право на дом и землю в судах. Власти выдали предписание снести дом в связи с нецелевым использованием земли – на первом этаже находился небольшой магазин.
Сейчас владельцы исполняют решение суда и разбирают дом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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В Севастополе по решению суда разбирают дом с портретом Путина фото
В Севастополе возле мемориального комплекса 35-я батарея разбирают дом с портретами российского президента Владимира Путина и картиной обороны города.
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