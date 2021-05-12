В России обещают повысить штрафы за безбилетный проезд

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Размер штрафа за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте может быть повышен в России.

Как заявили «Известиям» в Госдуме, парламент рассмотрит законопроект, который позволить окончательно передать регионам полномочия по установлению таких штрафов.

«Госдума уже в мае рассмотрит законопроект Минтранса «О внесении изменений в статьи 11.18 и 11.19 КоАП». Сейчас они устанавливают административную ответственность за безбилетный проезд и провоз багажа в общественном транспорте», – сообщает издание.

Авторы законопроекта уточнили, что статья 1.3.1 КоАП «Предметы ведения субъектов в области законодательства об административных правонарушениях» не предусматривает компетенции по установлению региональным законодательством такой ответственности. Поэтому был принят законопроект «О внесении изменений в статью 20 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». С 7 марта 2021 года он дал право регионам устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда пассажиром, а также детей, следующих с ним по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Согласно этому закону, регионы получили полномочия на установление суммы административного штрафа. При этом нормы КоАП части 3 статьи 11.18 и части 2 статьи 11.19, которые регулировали этот порядок ранее и устанавливали штраф в 100 рублей, продолжают действовать и мешают вступить в полную силу новому законодательству. В связи с этим законопроект минтранса предлагает признать их утратившими силу, устранить пробел и наконец наделить регионы полномочиями по введению мер ответственности за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте.

В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, но во фракциях отнеслись к ней с осторожностью. По мнению депутатов, субъекты будут устанавливать чрезмерно высокие штрафы за безбилетный проезд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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