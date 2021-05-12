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В Крыму участок леса у водохранилища обнесли забором
фото © Наталья Тохтомыш (Злой крымчанин|ВКонтакте)
Местные жители опасаются, что зеленую зону у воды приватизируют и застроят.
Возле Партизанского водохранилища под Симферополем крымчане обнаружили огромный участок леса, огражденный забором. Власти крымской столицы проверяют законность происходящего.
«Уважаемые крымчане, знает ли кто-нибудь, зачем кто-то огораживает высоким забором шикарный лес в районе Партизанского водохранилища? Сегодня наткнулись на это монументальное сооружение и пребываем в недоумении», — написала жительница республики в группе «Злой крымчанин|ВКонтакте».
Женщина отметила, что ограждение находится за пределами водоохранной зоны и может быть сигналом к тому, что вскоре кто-то захочет приватизировать кусок леса.
Как сообщили в администрации Симферопольского района, они в курсе данного инцидента и уже в ближайшие дни выяснят, кто и с какой целью установил забор.
«Устанавливаем личности, разбираемся в ситуации», — сообщил ForPost глава районной администрации Дионис Алексанов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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