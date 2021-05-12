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Коронавирус в Крыму

В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID

20:08 среда, 12 мая 2021
В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID

фото © vk.com/aksenovrk

За неделю в Крыму увеличилось число случаев госпитализаций пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

С 5 по 11 мая в Крыму подтверждено 712 случаев коронавирусной инфекции, в стационары госпитализировали 388 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что превышает показатели прошлой недели на 5%. Выписаны с полным выздоровлением 387 человек, что на 17% меньше показателей прошлой недели. 

Министр также сообщил, что за неделю выявлены 763 случая внебольничной пневмонии, умерли 32 человека. При этом в Минздраве РК отметили уменьшение числа пациентов с пневмониями, которым необходима госпитализация – за неделю госпитализированы 45 человек, что на 42% меньше, чем неделей ранее.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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