Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек ● В Крыму опять растет число новых заражений ● После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
В Крыму растет число госпитализаций пациентов с COVID
фото © vk.com/aksenovrk
За неделю в Крыму увеличилось число случаев госпитализаций пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
С 5 по 11 мая в Крыму подтверждено 712 случаев коронавирусной инфекции, в стационары госпитализировали 388 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что превышает показатели прошлой недели на 5%. Выписаны с полным выздоровлением 387 человек, что на 17% меньше показателей прошлой недели.
Министр также сообщил, что за неделю выявлены 763 случая внебольничной пневмонии, умерли 32 человека. При этом в Минздраве РК отметили уменьшение числа пациентов с пневмониями, которым необходима госпитализация – за неделю госпитализированы 45 человек, что на 42% меньше, чем неделей ранее.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек. В Крыму за первые 10 дней мая выявлено 1 тысяча 13 новых случаев коронавируса. 42 человека скончались.
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