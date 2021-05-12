Власть
В Евпатории на две недели частично отключат горячую воду
Часть Евпатории останется на две недели без горячей воды в связи с профилактическими работами на котельных.
Об этом сообщает пресс-служба «Крымтеплокоммунэнерго».
Так, по информации ведомства, с 11 по 24 мая горячей воды не будет по следующим адресам: ул. Пушкина, 22А (без ГВС пр. Ленина, 20/27, ул. Гагарина, 31) и ул. Дм. Ульянова, 1Б (без ГВС ул. Дмитрия Ульянова, 1 А, 3, ул. Колхозная, 2, ул. Володарского, 35 А), а также по ул. Линейная, роддом 44, Пушкина, 22, Дм. Ульянова. 1б
С 25 мая запланирована остановка котельных на обслуживание 4, 5 микрорайона, по ул. Симферопольской 98, в п. Мирный, уточняется в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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