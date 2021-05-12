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Власть

Украинские военные возле Крыма усилили оборону и разведку

16:02 среда, 12 мая 2021
Украинские военные возле Крыма усилили оборону и разведку

фото © www.flickr.com

Командующий операцией Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил об усилении противовоздушной обороны и разведки вблизи Крыма.

Об этом он сказал в ходе всеукраинского форума «Украина 30».

«Подразделениями группировки войск, выполняющих боевые задачи на границе с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым осуществляется прикрытие всех десантно-опасных участков морского побережья, а также существенно усилена систему противовоздушной обороны и разведки», – цитирует Наева пресс-служба Командования ООС ВС Украины.

В ходе данного форума президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что Россия вывела с территории украинского полуострова лишь 3,5 тысячи своих военных, поэтому, считает он, «угроза обострения остается».

22 апреля Минобороны России провело в Крыму «межвидовые учения», на которые прибыл глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Он также сообщил о завершении военных учений в Южном и Западном военных округах и отводе войск в места их постоянной дислокации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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