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Украинские военные возле Крыма усилили оборону и разведку
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Командующий операцией Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил об усилении противовоздушной обороны и разведки вблизи Крыма.
Об этом он сказал в ходе всеукраинского форума «Украина 30».
«Подразделениями группировки войск, выполняющих боевые задачи на границе с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым осуществляется прикрытие всех десантно-опасных участков морского побережья, а также существенно усилена систему противовоздушной обороны и разведки», – цитирует Наева пресс-служба Командования ООС ВС Украины.
В ходе данного форума президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что Россия вывела с территории украинского полуострова лишь 3,5 тысячи своих военных, поэтому, считает он, «угроза обострения остается».
22 апреля Минобороны России провело в Крыму «межвидовые учения», на которые прибыл глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Он также сообщил о завершении военных учений в Южном и Западном военных округах и отводе войск в места их постоянной дислокации.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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