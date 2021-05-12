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Власть

Украинские пограничники не пустили в Крым партию запрещенных лекарств

16:06 среда, 12 мая 2021

Украинские пограничники в пункте пропуска «Чаплинка» на въезде в Крым задержали контрабандиста, пытавшегося ввезти на полуостров лекарства с психотропными веществами в составе.

Об этом сообщает в Facebook херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы страны.

Препараты в микроавтобусе Mercedes обнаружила собака.

«Во время осмотра транспортного средства с помощью служебной собаки в салоне автомобиля среди личных вещей пограничники совместно с ГФС (Государственная фискальная служба – ред.) выявили 200 пилюль медпрепарата «Корвалтаб» по 7,5 мл в каждой таблетке. Данный препарат содержит психотропное вещество «Фенобарбитал» и запрещен к провозу», - написали украинские пограничники.

Контрабандист - житель Днепропетровской области - задержан и передан сотрудникам нацполиции региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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