Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек ● В Крыму опять растет число новых заражений ● После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● Коронавирус в Крыму: данные за сутки
Сводка о новых заражениях в Крыму
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За 11 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1906 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 192 человека, выздоровевших за весь период – 38 457 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму опять растет число новых заражений. За 10 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом. За 9 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму: данные за сутки. За прошедшие сутки в Крыму выявлено 108 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 11 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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