«Скорая» с коронавирусным больным перевернулась после ДТП в Крыму

фото © МВД Крыма

Автомобиль «скорой помощи» перевернулся после столкновения на объездной дороге в Симферополе.

Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Слава богу, все живы, пострадали несильно. Везли ковидного больного в седьмую горбольницу, объезжали пробку на Объездной, по касательной (столкновение)», – сообщил Олефиренко.

Видео с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что «скорая» лежит поперек дороги с выбитым лобовым стеклом и помятым капотом. На расстоянии в несколько десятков метров от нее стоит микроавтобус, с которым столкнулся медицинский автомобиль. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас на дороге в районе поворота на Строгановку образовалась пробка, транспорт фактически не движется.

В пресс-службе МВД по Республике Крым уточнили, что в результате аварии пострадали три человека.

«По предварительным данным, водитель специального автомобиля, двигаясь в направлении Ялты с включенными световыми и звуковыми сигналами, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водители автомобилей и пациент, находившийся в автомобиле скорой помощи», – сообщила пресс-служба ведомства.

Все пострадавшие доставлены в больницы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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