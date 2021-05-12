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Происшествия

Симферополец избил подвыпившего прохожего за оскорбления в свой адрес

О тяжелом состоянии 22-летнего местного жителя в полицию сообщили из городского травмпункта.

После встречи с нападавшим молодой человек был помещен в отделение нейрохирургии, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказал потерпевший, вечером он был избит неизвестным в районе студенческого городка. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Отрабатывая поступившую информацию, правоохранители задержали 36-летнего жителя Симферополя, который признался в содеянном, пояснив, что это сам потерпевший, будучи подшофе, начал приставать к нему прямо на улице и нецензурно выражаться. Не вытерпев унижений в свой адрес, мужчина и нанес обидчику удар по голове.

Теперь в отношении рукоприкладчика возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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