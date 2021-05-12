Прогноз погоды в Крыму на среду 12 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 12 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс) в западных районах), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в центральных и восточных районах), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью около 9 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 18, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 14, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 14, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 26, на Кипре - 20, в Одессе - 13, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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