Почти 170 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту за майские каникулы

Почти 170 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту в обоих направлениях за майские каникулы.

Об этом сообщили в пресс-службе «Упрдор «Тамань», которое обслуживает мост.

«За период с 1 по 10 мая 2021 года по Крымскому мосту проехало почти 170 тысячи автомобилей в обоих направлениях. Транспортный поток в Республику Крым на 2,8% превысил обратное направление и составил около 85 тысяч транспортных средств. На полуостров проследовало на 11,7% грузовых и на 1,6% легковых автомобилей больше, автобусов – на 10,4% в Краснодарский край», – сообщили в пресс-службе.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса во время майских праздников действовали ограничения на проезд в Крым граждан из других регионов. В 2019 году в период с 1 по 11 мая по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях проехали более 151 тысячи автомобилей, уточнили в пресс-службе.

8 мая этого года на Крымском мосту заработала обновленная архитектурно-художественная подсветка. Она состоит из 3 тысяч светильников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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