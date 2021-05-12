Перебои с водой из-за аварии возможны в десятке микрорайонов Симферополя

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Госпредприятие «Вода Крыма» предупредило симферопольцев о возможных перебоях в водоснабжении.

Проблемы с водой могут испытать до конца сегодняшнего дня жители большей части крымской столицы.

«В связи с производством работ на насосной станции первого подъема, возможны перебои водоснабжения села Строгоновка, микрорайонов Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Битак, Солнечная Долина, Луговое, Марьино, Старый город, Петровская балка и центр города», – сказано в сообщении «Воды Крыма».

Кроме того, проблемы с подачей воды могут возникнуть в домах по улицам Кечкеметской (№№94-198, №№91-203), Киевской (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51-й Армии, Луговой, Лермонтова, Мате Залки, Полюсной, Б. Куна, Сельвинского, Арабатской, Волочаевской, Глинки, Ковыльной, Бородина, пер. Северный, проспекту Победы, на прилегающих улицах и переулках.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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