Водный кризис
Развитие сюжета: В засушливое лето в Крыму придется возвращать графики подачи воды ● В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая ● Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил ● Где в Крыму хотят хранить воду из-под Азовского моря ● Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды
Перебои с водой из-за аварии возможны в десятке микрорайонов Симферополя
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Госпредприятие «Вода Крыма» предупредило симферопольцев о возможных перебоях в водоснабжении.
Проблемы с водой могут испытать до конца сегодняшнего дня жители большей части крымской столицы.
«В связи с производством работ на насосной станции первого подъема, возможны перебои водоснабжения села Строгоновка, микрорайонов Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Битак, Солнечная Долина, Луговое, Марьино, Старый город, Петровская балка и центр города», – сказано в сообщении «Воды Крыма».
Кроме того, проблемы с подачей воды могут возникнуть в домах по улицам Кечкеметской (№№94-198, №№91-203), Киевской (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51-й Армии, Луговой, Лермонтова, Мате Залки, Полюсной, Б. Куна, Сельвинского, Арабатской, Волочаевской, Глинки, Ковыльной, Бородина, пер. Северный, проспекту Победы, на прилегающих улицах и переулках.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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