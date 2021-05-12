Власть
Новый год на Большой Морской в Севастополе продлится все лето
фото © ForPost
Светящиеся кораблики пришвартовались на Большой Морской всерьез и надолго.
Значительная часть светодиодных инсталляций, появившихся в центре Севастополя в виде новогодних украшений, будет радовать горожан и гостей города-героя и летом. Как сообщили в пресс-службе ГБУ «Горсвет», самые «новогодние» инсталляции были убраны, остались лишь самые красивые конструкции, актуальные в любое время года.
Напомним, в конце 2020 года центральные улицы Севастополя украсили выполненные из светодиодной ленты узнаваемые профили Павла Степановича Нахимова и контуры парусника, а в центре площади Восставших установлены аналогичным образом выполненные кораблики. Также по всему Приморскому бульвару установили фигуры неких представителей XIX века с зонтами.
Рядом с «драконьим» мостиком был установлен светящийся контрабас, по словам представителей департамента городского хозяйства Севастополя символизирующий культурный потенциал города-героя.
До этих инноваций опоры фонарей на проспекте Нахимова в новогодние дни были покрыты гроздьями шаров, закупленных при правительстве Дмитрия Овсянникова.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В засушливое лето в Крыму придется возвращать графики подачи воды. Если лето в Крыму будет засушливым, властям придется вернуть графики подачи воды, считает специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.
В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая. В Симферополе предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая. Об этом сообщает предприятие «Вода Крыма».
Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил. Запасов воды на полуострове в последнее время на самом деле стало несколько больше, однако переломный момент так и не наступил.
Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды. В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения полтора десятка улиц временно остались без водоснабжения.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 11 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 12 мая фото
Сегодня, 12 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России
Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.
вчера
В Крыму сотрудники ФСБ застрелили подозреваемого
20 часов назад
В Крыму участок леса у водохранилища обнесли забором
Местные жители опасаются, что зеленую зону у воды приватизируют и застроят.