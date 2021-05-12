Новый год на Большой Морской в Севастополе продлится все лето

фото © ForPost

Светящиеся кораблики пришвартовались на Большой Морской всерьез и надолго.

Значительная часть светодиодных инсталляций, появившихся в центре Севастополя в виде новогодних украшений, будет радовать горожан и гостей города-героя и летом. Как сообщили в пресс-службе ГБУ «Горсвет», самые «новогодние» инсталляции были убраны, остались лишь самые красивые конструкции, актуальные в любое время года.

Напомним, в конце 2020 года центральные улицы Севастополя украсили выполненные из светодиодной ленты узнаваемые профили Павла Степановича Нахимова и контуры парусника, а в центре площади Восставших установлены аналогичным образом выполненные кораблики. Также по всему Приморскому бульвару установили фигуры неких представителей XIX века с зонтами.

Рядом с «драконьим» мостиком был установлен светящийся контрабас, по словам представителей департамента городского хозяйства Севастополя символизирующий культурный потенциал города-героя.

До этих инноваций опоры фонарей на проспекте Нахимова в новогодние дни были покрыты гроздьями шаров, закупленных при правительстве Дмитрия Овсянникова.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В засушливое лето в Крыму придется возвращать графики подачи воды. Если лето в Крыму будет засушливым, властям придется вернуть графики подачи воды, считает специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая. В Симферополе предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая. Об этом сообщает предприятие «Вода Крыма».

Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил. Запасов воды на полуострове в последнее время на самом деле стало несколько больше, однако переломный момент так и не наступил.

Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды. В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения полтора десятка улиц временно остались без водоснабжения.