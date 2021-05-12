На территории Херсонеса начал расти загадочный забор

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Строительство ведется в охранной зоне музея, включенного в список объектов Юнеско. Губернатора Севастополя попросили объяснить, что происходит.

На территории Херсонеса начали возводить забор. Рабочие рассказали о том, что запланировано строительство мемориального парка, культурного центра и реставрация 12-13 береговых батарей под патронатом Минобороны РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал севастопольский общественник Иван Комелов.

«Удивительно то, что эти земли Минобороны передали городу еще в 2018 году, а забор, судя по кадастровой карте, относится к музею-заповеднику. Завтра планируется приезд высокого начальства из столицы, которое должно пояснить, что это за объект, но уже сейчас совершенно очевидно, что строительство ведется в охранных зонах федерального музея, включенного в список объектов Юнеско! Никто из представителей музея и городских чиновников вразумительного ответа о том, что происходит, дать не смог!» - сообщил Комелов.

Общественник обратился к севастопольскому губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой обратить внимание на ситуацию и дать жителям города вразумительный ответ о том, что происходит.

«Херсонес - знаковое, святое место не только для севастопольцев. Это объект мировой истории и культуры!» - отметил общественник.

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