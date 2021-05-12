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Происшествия

На пожаре в Севастополе погиб ребенок

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки на пожаре в Севастополе, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

Тело девочки было обнаружено при тушении пожара в садовом товариществе «Черноморец» Гагаринского района города.

«Предварительно установлено, что в результате возгорания на первом этаже частного домовладения произошел пожар в доме, где проживала семья из пяти человек. Во время пожара матери, ее 21-летнему сыну и 11-летней дочери удалось спастись, отец в это время находился на работе. Сейчас мама с дочерью находятся в больнице с ожогами, девочка – в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Помощь в первые минуты трагедии оказал сосед, который разбил стекла и помог семье по лестнице эвакуироваться со второго этажа дома. 

Как уточнили в СК, семья, в которой произошла трагедии, характеризуется положительно, на учете в органах профилактики не состояла.

Специалисты повторно проведут осмотр места трагедии с целью установления точной причины возгорания. Прокуратура города проводит проверку исполнения требований противопожарной безопасности в садовом товариществе. Также изучаются условия проживания и воспитания несовершеннолетних в данной семье.

Ранее в севастопольском управлении МЧС сообщили, что трагедия произошла вечером во вторник. Тушение пожара заняло более трех часов. Из-за частичного обрушения кровли и распространения огня на надворные постройки пожарные вынуждены были отступить: работа внутри здания стала невозможной. После того, как огонь локализовали, на втором этаже дома нашли шестилетнюю девочку без признаков жизни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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