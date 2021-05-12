Мошенник проиграл выманенные деньги в букмекерской конторе в Симферополе

В полицию обратился житель крымской столицы, который пожаловался на мошенничество при сделке через один из популярных в интернете сайтов объявлений.

За несуществующий товар мужчина внес предоплату в размере 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Отрабатывая поступившее обращение, участковый уполномоченный полиции задержал 35-летнего жителя Симферополя, который честно признался в содеянном и пояснил, что деньги, полученные за несуществующие товары, он проиграл в букмекерской конторе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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