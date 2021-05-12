Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +15
море +14

Происшествия

Мошенник проиграл выманенные деньги в букмекерской конторе в Симферополе

В полицию обратился житель крымской столицы, который пожаловался на мошенничество при сделке через один из популярных в интернете сайтов объявлений.

За несуществующий товар мужчина внес предоплату в размере 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК. 

Отрабатывая поступившее обращение, участковый уполномоченный полиции задержал 35-летнего жителя Симферополя, который честно признался в содеянном и пояснил, что деньги, полученные за несуществующие товары, он проиграл в букмекерской конторе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе псих-рецидивист топором проломил череп женщине. В Симферополе задержали психически нездорового местного жителя, который в пьяной ссоре напал с топором на свою знакомую.

В Симферополе ограбили сеть спортивных магазинов. Сотрудники МВД Симферополя задержали подозреваемых в совершении краж их сетевых спортивных магазинов.

Жители Ставрополья под видом коммунальщиков обворовывали севастопольцев. Севастопольские полицейские задержали трех жителей Ставропольского края, которые совершили не менее трех квартирных краж в городе под видом сотрудников коммунальных служб.

В Крыму поймали сбежавшего из Волгограда осужденного педофила. В Симферополе сотрудники УФСИН задержали осужденного за педофилию, который ранее сбежал из больницы в Волгограде.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 11 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 12 мая

Какой сегодня праздник 12 мая фото

Сегодня, 12 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму участок леса у водохранилища обнесли забором

В Крыму участок леса у водохранилища обнесли забором

Местные жители опасаются, что зеленую зону у воды приватизируют и застроят.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации