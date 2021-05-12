Крымчанина задержали за ложное сообщение о теракте в школе

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Правоохранители Крыма задержали молодого мужчину за ложное сообщение в социальных сетях о якобы готовящемся теракте в одной из школ региона.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Крымчанин 1995 года рождения в социальной сети опубликовал сообщение о подготовке теракта в одной из местных школ. Личность подозреваемого установлена, он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – рассказал собеседник.

По словам задержанного, он разместил ложное сообщение о нападении на школу с целью «проверить» работу правоохранительных органов в Крыму.

Как сообщалось, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам казанской школы-гимназии №175. Погибла 26-летняя учительница и семеро учеников 8-го класса – три девочки и четыре мальчика. Впоследствии скончалась еще одна женщина – работник гимназии. Ранения получили около 20 человек. Нападавший был вооружен турецким ружьем Hatsan Escort. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, молодой человек получил разрешение на оружие 28 апреля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Галявиев задержан, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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