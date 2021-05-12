Какой сегодня праздник 12 мая

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Сегодня, 12 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День экологического образования

12 мая страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. Праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году.

В этот день в городах и поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер: проходят выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в продвижении идеи защиты природы.

Важность экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий. Высшая цель экологического образования – сформировать так называемую экологическую культуру.

Международный день медицинской сестры (International Nurses Day)

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий.

Медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Не стоит забывать, что и в борьбе с коронавирусом медицинские сестры принимают самое прямое участие, вкладывая в работу весь свой опыт и профессионализм, свои самые лучшие личные качества и решимость.

Девять целителей

Народный праздник «Девять целителей» отмечается 12 мая (по старому стилю - 29 апреля). В церковном календаре это день почтения памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Другие названия праздника: «Девять мучеников Кизических», «День целителей», «Мемнон». В этот день на Руси молились девяти мученикам об исцелении от физических заболеваний и избавлении от эпидемий. Девять мучеников считались также толкователями сновидений.

Также сегодня, 12 мая, отмечают такие праздники:

- День осведомленности о синдроме хронической усталости

- День памяти девяти святых мучеников Кизических

- День памяти святого апостола Андрея Первозванного в Грузии

- День ежиного сопения

- День осведомленности о фибромиалгии (Fibromyalgia Awareness Day)

- Фестиваль котов (Каттенстут) в Бельгии

- День ореховой помадки (National Nutty Fudge Day) в США

- День отца в Румынии

- День железнодорожника Сербии

- День армии Республики Сербская

- День лимерика (National Limerick Day) в США

- День одометра (National Odometer Day) в США

- День финского самосознания (День Снелльмана)

- День святого Василия Острожского в Черногории

Сегодня именины празднуют: Иван, Василий, Федот, Артемий (Артема), Руф, Филимон, Арсений, Диодор, Антипатр, Магн, Мемнон, Персид, Родопиан, Фавмасий, Феогний (Феогнид), Феостих.

Что происходило 12 мая в прошлые годы

996 - В Киеве освящена первая на Руси каменная церковьДесятинная.

1311 - Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

1551 - В Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркоспервый на американском континенте.

1785 - Ричард Кросби предпринял вторую попытку перелететь Ирландское море на аэростате, но его шар смог лишь подняться с территории Дублинских казарм, а затем вновь опустился вниз.

1830 - Провозглашено образование республики Эквадор.

1888 - Чарльз Шеррил из легкоатлетической команды Йельского университета поразил соперников по забегу, приняв низкий старт.

1926 - Государственный переворот в Польше, установление режима Юзефа Пилсудского.

1929 - Во Львове создана организация писателей Западной Украины«Гроно».

1931 - Народное собрание Китая приняло конституцию, которая вступила в действие 1 июня.

1949 - СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

1959 - Элизабет Тейлор в четвертый раз вышла замужза Эдди Фишера. Они расстались через неполные пять лет.

1962 - В ЮАР введена смертная казнь за саботаж.

1967 - В Софии подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Болгарией.

1969 - В Великобритании принят Закон о снижении возрастного избирательного ценза с 21 года до 18 лет.

1971 - В Сен-Тропе Мик Джаггер женился на Бианке Перес-Мора Масияс.

1975 - На экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко.

1976 - Создана Московская Хельсинкская группа.

2004 - Во Франции открылся 57-й Каннский фестиваль.

2004 - В Англиканской церкви введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 мая. Какие праздники будут завтра?

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