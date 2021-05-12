Из России в Севастополь решили отправить агитационный поезд

В российском Минобороны сообщают о прибытии в Севастополь 13 мая агитационного поезда по случаю годовщины со дня образования Черноморского флота России.

«В рамках Дня Черноморского флота на железнодорожном вокзале Севастополя будет организована встреча поезда «Мы армия страны, мы – армия Народа», оформление вагонов которого отражает исторические страницы истории России и новейшие достижения Вооруженных сил. На вокзале будет организована работа полевых кухонь, развернуты пункты отбора на военную службу по контракту, осуществлен показ современных образцов вооружения и военной техники Черноморского флота», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, также запланированы молебен во Владимирском соборе- усыпальнице адмиралов, после которого планируется провести митинг у памятника Екатерине II.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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