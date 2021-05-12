Эксперты признали, что туробъекты Крыма необоснованно подняли цены

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Некоторые туристические объекты Крыма необоснованно подняли цены в майские праздники, что может сказаться на общем имидже курорта.

Такое мнение агентству «Интерфакс» высказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

«Некоторые объекты спекулятивно очень серьезно подняли цены, от чего мы не становимся привлекательнее. Я переживаю, что когда уйдет «ковидный» период, мы потеряем достаточно большое количество туристов, так как сейчас зарабатываем на рейтинг дорогого курорта, в некоторых случаях – необоснованно дорогого», – заявил он журналистам.

Рост цен в крупных отелях эксперт объяснил динамическим ценообразованием: стоимость автоматически увеличивается на последние свободные номера. Повлиять на эту ситуацию, по мнению эксперта, могло бы развитие конкуренции, так как Крыму остро не хватает гостиниц трех-пяти звезд.

Глава ассоциации также обратил внимание на цены в магазинах Крыма и со ссылкой на отельеров он сообщил о повышении стоимости аренды земли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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