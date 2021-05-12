Алуштинцу грозит до 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков через «закладки»

Полицейские Алушты задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков в значительном размере, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Установлено, что злоумышленник приобрел партию различных высокотоксичных наркотических средств синтетического происхождения, которую расфасовал на более мелкие дозы, не превышающие одного грамма, и сделал множество «закладок» на территории города», – сказано в сообщении.

Наркотики изъяты из незаконного оборота, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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