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Власть

Аксенов выступил за ужесточение цензуры в Интернете

19:20 среда, 12 мая 2021
Аксенов выступил за ужесточение цензуры в Интернете

фото © Новости Крыма

«Трагедия в Казани вновь поставила перед обществом вопрос о необходимости ограничения доступа молодежи к негативному контенту в интернете», - сообщил свои мысли глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Мы понимаем, что цифровые технологии – это, с одной стороны, прогресс, а с другой – всеобщая доступность и вседозволенность любой информации, в том числе агрессивной. Считаю, что необходимо продолжать формирование нормативной базы, которая позволит отсекать ненужный контент и своевременно на него влиять», – написал Аксенов в Facebook.

По словам главы Крыма, этот вопрос касается всех ветвей власти – и законодательной, и исполнительной.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам казанской школы-гимназии №175. Погибла 26-летняя учительница и семеро учеников 8-го класса – три девочки и четыре мальчика. Впоследствии скончалась еще одна учительница гимназии. Ранения получили около 20 человек. Нападавший был вооружен турецким ружьем Hatsan Escort. Разрешение на оружие он получил в конце апреля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Галявиев задержан, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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