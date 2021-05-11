Происшествия
За майские праздники на пожарах в Крыму погибли три человека
фото © Public Domain Pictures
Почти 90 пожаров произошло в Крыму во время минувших майских праздников, погибли три человека.
Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.
«Всего за период майских праздников в 2021 году произошло 88 пожаров, на которых погибли три человека, 38 пожаров произошло на открытой территории, из них 19 – сухая травянистая растительность. Также в этот период произошло четыре лесных пожара», – сообщили в МЧС.
Для предупреждения возникновения природных и ландшафтных пожаров во всех муниципальных образованиях Крыма созданы межведомственные рабочие группы, в которые входят сотрудники государственного пожарного надзора, органов местного самоуправления, лесного надзора и МВД. Такие группы, в том числе, выявляли нарушителей действующего в Крыму особого противопожарного режима.
«Исходя из оперативной обстановки с пожарами в период майских праздников проведено 264 плановых рейдовых осмотра, по результатам которых к административной ответственности привлечены 32 человека, среди них одно должностное лицо», – уточнили в МЧС.
Также во время праздников надзорные органы провели почти 5,4 тыс профилактических мероприятий. В МЧС напомнили, что особый противопожарный режим в Крыму ввели 30 апреля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Обезьяны в Крыму потаскали туристку за волосы. В ялтинском зоопарке «Сказка» обезьяны отобрали у туристки телефон, а затем вцепились ей в волосы.
Пострадавший от рук одноклассников крымчанин в реанимации. Отец подростка, пострадавшего во время поножовщины в Симферополе, сообщил, что мальчик перенес операцию и пока остается в реанимации.
В Севастополе автоледи развернула машину с беременной женщиной и врезалась в столб. Серьезное ДТП случилось в Севастополе.
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России. Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.
Около Крыма перехвачены два французских истребителя и заправщик
Два французских истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик были перехвачены российским Су-30 в небе над Черным морем.
Обезьяны в Крыму потаскали туристку за волосы видео
В ялтинском зоопарке «Сказка» обезьяны отобрали у туристки телефон, а затем вцепились ей в волосы.
За майские праздники на пожарах в Крыму погибли три человека
Почти 90 пожаров произошло в Крыму во время минувших майских праздников, погибли три человека.
В крымских Саках посрывали флаги Крыма и России
Перед 9 мая в Саках неизвестные сняли флаги Крыма и России, которыми украсили улицы города в честь празднования Дня Победы.
вчера
Эксперт оценил влияние майских праздников на экономику Крыма
На первый взгляд, сокращение числа рабочих дней в мае на треть выглядит внушительно. Однако на экономику Крыма это практически не повлияет. Напротив, затяжные выходные могут пополнить бюджет.