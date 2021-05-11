За майские праздники на пожарах в Крыму погибли три человека

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Почти 90 пожаров произошло в Крыму во время минувших майских праздников, погибли три человека.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.

«Всего за период майских праздников в 2021 году произошло 88 пожаров, на которых погибли три человека, 38 пожаров произошло на открытой территории, из них 19 – сухая травянистая растительность. Также в этот период произошло четыре лесных пожара», – сообщили в МЧС.

Для предупреждения возникновения природных и ландшафтных пожаров во всех муниципальных образованиях Крыма созданы межведомственные рабочие группы, в которые входят сотрудники государственного пожарного надзора, органов местного самоуправления, лесного надзора и МВД. Такие группы, в том числе, выявляли нарушителей действующего в Крыму особого противопожарного режима.

«Исходя из оперативной обстановки с пожарами в период майских праздников проведено 264 плановых рейдовых осмотра, по результатам которых к административной ответственности привлечены 32 человека, среди них одно должностное лицо», – уточнили в МЧС.

Также во время праздников надзорные органы провели почти 5,4 тыс профилактических мероприятий. В МЧС напомнили, что особый противопожарный режим в Крыму ввели 30 апреля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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