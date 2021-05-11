Водолазы ЧФ подняли со дна Севастопольской бухты 50 авиабомб

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Водолазы аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота завершили работы по подъему со дна Севастопольской бухты затопленных объектов.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Водолазные специалисты выполнили поставленные задачи в рамках ранее запланированных работ по расчистке дна в Графской бухте (Нефтегавань). Всего было поднято 14 объектов общей массой около 5 тыс тонн, которые представляют собой в основном плавпричалы различных типов, затопленные в прошлом веке. Помимо плавпричалов со дна бухты также поднято более 50 штук авиационных бомб общим весом порядка 35 тонн», – говорится в сообщении.

Ввиду различного состояния затопленных плавпричалов к работам были привлечены специалисты Центра материально-технического обеспечения флота. Они обеспечивали работу оборудования для продувки объектов сжатым воздухом.

К водолазным и подъемным работам привлекали спасательное судно «Эпрон», водолазное морское судно «ВМ-154», многофункциональный модульный катер катамаранного типа «СМК-2169», рейдовый водолазный катер «РВК-1112» и плавкраны. Обследование объектов на дне, грунторазмыв, герметизацию отсеков, остропку и обеспечение подъема выполняли 15 водолазных специалистов аварийно-спасательного отряда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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