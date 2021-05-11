Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая ● Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил ● Где в Крыму хотят хранить воду из-под Азовского моря ● Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды ● В Крыму пообещали отремонтировать Альминское водохранилище
В засушливое лето в Крыму придется возвращать графики подачи воды
фото © Новости Крыма
Если лето в Крыму будет засушливым, властям придется вернуть графики подачи воды, считает специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.
«Положительные новости, в том числе по Ялте, обусловлены тем, что за последние месяцы ситуация значительным образом улучшилась, но опять же, это без сравнения с прошлогодним периодом. Если посмотреть на ситуацию более комплексно, положительных изменений не так уж и много. Если лето будет примерно таким же засушливым, как и в прошлом году, скорее всего, графики придется вводить снова, уже через непродолжительное время», – отметил он.
По информации специалиста, лето 2021 года обещает быть достаточно жарким, и атмосферные осадки вряд ли будут выпадать в большом количестве.
«Что касается Симферополя, скважины во многом способны спасти ситуацию, но не на продолжительный период времени: запасы воды в них весьма ограничены, и в любой момент, казалось бы, стабильная ситуация может измениться, в том числе посреди лета. Или качество начнет падать, или ресурса попросту не хватит для водоснабжения города», – добавил Гапон.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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