В засушливое лето в Крыму придется возвращать графики подачи воды

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Если лето в Крыму будет засушливым, властям придется вернуть графики подачи воды, считает специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

«Положительные новости, в том числе по Ялте, обусловлены тем, что за последние месяцы ситуация значительным образом улучшилась, но опять же, это без сравнения с прошлогодним периодом. Если посмотреть на ситуацию более комплексно, положительных изменений не так уж и много. Если лето будет примерно таким же засушливым, как и в прошлом году, скорее всего, графики придется вводить снова, уже через непродолжительное время», – отметил он.

По информации специалиста, лето 2021 года обещает быть достаточно жарким, и атмосферные осадки вряд ли будут выпадать в большом количестве.

«Что касается Симферополя, скважины во многом способны спасти ситуацию, но не на продолжительный период времени: запасы воды в них весьма ограничены, и в любой момент, казалось бы, стабильная ситуация может измениться, в том числе посреди лета. Или качество начнет падать, или ресурса попросту не хватит для водоснабжения города», – добавил Гапон.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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