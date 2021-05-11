В Ялте нашли двоих фигурантов федерального розыска

Сотрудники полиции в Ялте задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске в России.

Об этом сообщает управление МВД России в Крыму.

«На ул. Ленина полицейскими был выявлен 50-летний гражданин. При установлении личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от следствия. Задержанный является фигурантом по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК России (кража)», – говорится в сообщении.

Через некоторое время сотрудники отдела уголовного розыска задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции, в ближайшее время каждого из них передадут инициаторам розыска.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Призеру фестиваля в Крыму грозит уголовное преследование в Латвии. Серебряного призера фестиваля «Дорога на Ялту» преследует служба госбезопасности Латвии, сообщает информационное агентство LETA.

В Крыму мужчина незаконно получил 33 тысячи пособия по безработице, его ждет суд. Прокуратура Кировского района провела проверку исполнения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки.

Полиция Севастополя выпустила детектив о городском насильнике. Ничем не примечательный мужчина за шесть лет совершил 17 преступлений против половой неприкосновенности.

Пять фирм будут выбивать из крымчан долги украинским банкам. Проценты по некоторым кредитам уже значительно превысили размер самого займа.