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Происшествия

В Ялте нашли двоих фигурантов федерального розыска

11:51 вторник, 11 мая 2021
Ялта

Сотрудники полиции в Ялте задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске в России.

Об этом сообщает управление МВД России в Крыму.

«На ул. Ленина полицейскими был выявлен 50-летний гражданин. При установлении личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от следствия. Задержанный является фигурантом по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК России (кража)», – говорится в сообщении.

Через некоторое время сотрудники отдела уголовного розыска задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Задержанные доставлены в территориальные отделы полиции, в ближайшее время каждого из них передадут инициаторам розыска.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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