В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая

В Симферополе предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая. Об этом сообщает предприятие «Вода Крыма».

«В связи с задержкой поставки необходимых материалов для проведения запланированных работ по установке запорной арматуры для байпасов в микрорайонах города дата работ и ограничения водоснабжения изменены: 11.05.2021 с 08-00 до 23-00 микрорайон Пневматика; 12.05.2021 с 08-00 до 23-00 ул. Бородина, ул. Тепличная, ул. Совхозная, ул. Дальняя, «ЖК Клевер», а также прилегающие улицы и переулки; 13.05.2021 с 08-00 до 23-00 микрорайона Битак, ул. Гурзуфская, а также прилегающие улицы и переулки. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды. В Симферополе из-за аварии на сетях холодного водоснабжения полтора десятка улиц временно остались без водоснабжения.

Фонд капремонта Крыма ищет помощника по выбиванию долгов. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым пытается найти помощника по выбиванию долгов, но пока безрезультатно.

Севастопольский музей планирует установку турникетов на Малаховом кургане. На входной группе у памятника «Ворота-пропилеи» должны появиться 6 турникетов с рамками.

Где и когда в Симферополе на день отключат воду: список районов. В нескольких районах Симферополя отключат подачу холодной воды в жилые дома в выходные 8 и 9 мая, а также во вторник 11 мая.