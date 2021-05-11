Водный кризис
Развитие сюжета: Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил ● Где в Крыму хотят хранить воду из-под Азовского моря ● Новая авария на сетях в Симферополе: больше десятка улиц без воды ● В Крыму пообещали отремонтировать Альминское водохранилище ● Аксенов сообщил о срыве графиков запуска водозабора в Крыму
В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая
В Симферополе предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая. Об этом сообщает предприятие «Вода Крыма».
«В связи с задержкой поставки необходимых материалов для проведения запланированных работ по установке запорной арматуры для байпасов в микрорайонах города дата работ и ограничения водоснабжения изменены: 11.05.2021 с 08-00 до 23-00 микрорайон Пневматика; 12.05.2021 с 08-00 до 23-00 ул. Бородина, ул. Тепличная, ул. Совхозная, ул. Дальняя, «ЖК Клевер», а также прилегающие улицы и переулки; 13.05.2021 с 08-00 до 23-00 микрорайона Битак, ул. Гурзуфская, а также прилегающие улицы и переулки. Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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