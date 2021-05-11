В Симферополе собирают деньги для оплаты лечения пса с перерезанным горлом

Симферопольцы объявили в соцсетях распродажу личных вещей для сбора средств на оплату лечения и реабилитации пса, найденного вначале марта с перерезанным горлом на одной их АЗС.

Животному потребовалась шестая операция, но состояние не вызывает опасений.

— Операция понадобилась в области шеи,- рассказала КП-Крым зооволонтер Алена Толкачева. — Раны долго затягивались, края уже не могли срастись сами. Сделали операцию, зачистили некрозные ткани, все зашили, установили дренаж.

Пес уже много гуляет, хорошо кушает. Участки пересаженной кожи прижились и покрылись шерсткой. Долг за шесть операций и курс реабилитации Везунчика приближается к 100 тысячам рублей, и, исчерпав резервы средств, активно следящие за судьбой собаки объявили распродажу вещей. По хэштегу #везунчикживи можно приобрести комнатные растения, книги по рыбной ловле, верхнюю одежду и даже амулет из шерсти Везунчика на удачу — из такой передряги мало кому удавалось выйти живым. Волонтеры шутят, что для спасительных свойств достаточно когтя Везунчика, коих свеже остриженных они могут предоставить с десяток.

Напомним, найденный на АЗС Симферополя раненный пес благодаря стараниям ветеринаров и помощи всех неравнодушных к его истории людей выжил. Сейчас ему предстоит несколько пластических операций по пересадке кожи вместо отмерших от пореза горла тканей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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