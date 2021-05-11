Происшествия
В школах Крыма усиливают меры безопасности после трагедии в Казани
Меры безопасности усиливают во всех школах и интернатах Крыма после стрельбы в школе в Казани.
Об этом сообщила пресс-секретарь Минобразования республики Александра Шелухина.
«Когда сегодня узнали об этом страшном событии в Казани, было проведено совещание и принято решение усилить меры безопасности. Сейчас ответственные лица занимаются этим процессом. Меры безопасности будут усилены не только в школах, но и в государственных учреждениях интернатного типа», – рассказала собеседница агентства.Во вторник 11 мая в школе № 175 Казани неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия, затем произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, в том числе девять детей.
По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, стрельбу в школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.Во всех учебных заведениях города, а также других регионов России усилены меры безопасности.
В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже. Студент Владислав Росляков взорвал в учебном заведении бомбу и устроил стрельбу. Тогда погиб 21 человек - 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Позже скончалась еще одна женщина. Более 50 человек получили ранения. Многих из них в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждения на материке, в том числе московские клиники, включая НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Росляков покончил с собой. По факту стрельбы в колледже и массовой гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали: убийство двух и более лиц общеопасным способом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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