Власть
В Севастополе в учреждениях образования усилят контроль безопасности
Во всех учреждениях образования Севастополя с сегодняшнего дня усиливают меры безопасности в связи с трагедией, произошедшей утром в одной из школ Казани.
Об этом сообщил начальник отдела комплексной безопасности департамента образования и науки Севастополя Евгений Шумилов.
«Учреждения образования Севастополя всегда находятся в повышенной готовности, все системы всегда эксплуатируются и все объекты охраняются. Но, учитывая произошедшее, мы сейчас мобилизуемся. Проверим все системы безопасности, их исправность, усилим бдительность нашего педагогического персонала, контроль за состоянием территорий и объектов образования», – сказал Шумилов.
Он отметил, что соответствующий документ в эти минуты подписывается руководителем департамента образования и науки Севастополя Еленой Богомоловой.
В соответствии с ним во всех образовательных учреждениях города поставлена задача провести проверку и доложить о состоянии слаботочных систем комплексной безопасности. В их числе: тревожная и охранная сигнализация, системы видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, система контроля доступом, домофонных систем, рамок металлодетекторов, ручных металлоискателей. На всех объектах проверят целостность ограждения по периметру территорий.
Помимо этого, будет проведены проверки готовности к действиям по предназначению работников частных охранных предприятий, задействованных в охране учреждений образования, и уточнен порядок их взаимодействия с правоохранительными органами
Как сообщили в Департаменте образования и науки Севастополя, «меры безопасности принимаются полностью в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности МП РФ». Такую информацию ведомство разместило в своем аккаунте в Инстаграме.
Во вторник 11 мая в школе № 175 Казани неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия, после чего произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, из них девять детей.
По данным пресс-службы президента Татарстана, пострадал 21 человек: 18 детей и трое взрослых.
Как ранее сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, стрельбу в школе из официально зарегистрированного на него оружия устроил 19-летний парень.
После произошедшего во всех учебных заведениях в городе других регионах России в оперативном порядке были усилены меры безопасности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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