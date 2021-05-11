В Севастополе официант похитил банковскую карту у посетительницы кафе

Севастопольские полицейские раскрыли кражу 50 тысяч рублей у посетительницы кафе.

Злоумышленником оказался 21-летний работник заведения, который незаконно завладел банковской картой клиентки, а впоследствии похитил с нее крупную сумму. О хищении денег потерпевшая узнала после того, как получила смс-сообщение о списании денежных средств.

Как стало известно, накануне вечером женщина передала официанту банковскую карту для оплаты и сообщила пин-код. Поскольку терминал в заведении не работал, молодой человек отправился искать ближайший банкомат, чтобы снять наличные, но ему это не удалось. Вернувшись, официант узнал, что заказ клиентки оплатил ее знакомый, и решил похитить карту. Утром следующего дня молодой человек воспользовался чужой банковской картой и снял в одном из торговых центров города 50 тысяч рублей. После этого злоумышленник уничтожил карту, а часть украденных денег потратил на собственные нужды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Задержанный дал признательные показания, раскаялся в содеянном и возместил ущерб в полном объеме.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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