В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек

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В Крыму за первые 10 дней мая выявлено 1 тысяча 13 новых случаев коронавируса. 42 человека скончались.

Самый низкий показатель выявляемости за этот период был отмечен 4 мая – 97 случаев за сутки, самый высокий 8 мая – 105. 10 мая зафиксировано 102 заболевших.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 41 тысяча 581 зараженный, от инфекции скончались 1 тысяча 263 крымчанина.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

После Дня Победы более сотни крымчан заболели коронавирусом. За 9 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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