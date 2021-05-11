В Крыму правоохранители при задержании ликвидировали подозреваемого

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Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого в совершении преступления во время задержания.

Источник в силовых структурах сообщил, что мужчина оказал сопротивление с использованием оружия.

«Во время проведения оперативных мероприятий подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с использованием оружия и гранаты. При попытке задержания мужчина был ликвидирован», – сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей произошедшего.

Официальных сообщений о ликвидации подозреваемого от правоохранительных ведомств в Крыму пока не поступало.

Ранее в социальных сетях распространили информацию о проведении силовиками следственных действий в нескольких районах Крыма. Очевидцы также опубликовали фотографии одноэтажного жилого дома с выбитой дверью, разбитыми окнами и следами крови в помещении. На одну из фотографий попал автомобиль ритуальной службы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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