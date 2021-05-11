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В Евпатории туристы получили штрафы за разведение костров

09:53 вторник, 11 мая 2021
Евпатория
В Евпатории туристы получили штрафы за разведение костров

фото © Новости Крыма

В урочище Мойнаки инспекторы пожарного надзора совместно с представителями Евпаторийского лесничества составили протоколы на отдыхающих туристов за разведение костров.

Об этом сообщает управление МЧС России в Крыму.

«Данное место пользуется популярностью среди местного населения и туристов. Весенне-летним пожарам на данной территории способствует сильный ветер и жара. Поэтому малейшее небрежное действие человека может привести к тяжелым последствиям», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе рейда были выявлены нарушения среди гостей полуострова и были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Спасатели уточнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также за поджог травы и мусора налагается штраф. В условиях особого режима штрафы за нарушения удваиваются.

В Крыму за прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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