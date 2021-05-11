Стало известно сколько официально заработал Аксенов за год

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов в 2020 году заработал 3,4 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства региона.

Доходы Аксенова за 2019 год составили 4,3 млн рублей.

В собственности главы республики по-прежнему нет объектов недвижимости и автомобилей. В декларации указано, что в пользовании Аксенова находятся жилой дом площадью 577 квадратных метров и земельный участок площадью 0,06 гектара.

Доход супруги главы РК Елены Аксеновой за прошлый год составил 23,3 млн рублей. По сравнению с 2019 годом ее доход возрос на 8,6 млн рублей.

В собственности Аксеновой находятся девять нежилых зданий и помещений суммарной площадью 760 квадратных метров и автомобиль BMW 750Li xDrive, а в пользовании – жилой дом и три земельных участка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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