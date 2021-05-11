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Власть

СБУ обыскивает дом Медведчука из-за добычи газа в Крыму

18:21 вторник, 11 мая 2021

В доме руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киеве проходит обыск.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источник в СБУ.

Обыск проходит в доме по улице Монтажников в Киеве. Там Медведчук проживает с семьей, пока в его основном доме в Пуще-Водице идет ремонт.

По данным издания, территория оцеплена бойцами спецподразделение СБУ «Альфа».

Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что обыски у Медведчука проводятся по делу о «добыче газа в Крыму». Речь идет о расследовании украинских журналистов программы «Схемы» от 2018 года. Они утверждают, что одно из нефтегазовых месторождений в Черном море якобы осваивает частная компания, директор которой является бизнес-партнером семьи Медведчука.

В феврале Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко, а также депутат Верховной рады от ОПЗЖ Тарас Козак и его гражданская жена Наталья Лавренюк.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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