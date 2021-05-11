Прогноз погоды в Крыму на вторник 11 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 11 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами северо-западный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, заморозки (местами заморозки на поверхности почвы до -2 градусов), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - заморозки (местами заморозки на поверхности почвы до -2 градусов), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный ветер до 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 82 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 74 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 76 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 72 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 73 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 69 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 63 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 95 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 14, в Керчи - 14, в Николаевке - 14, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 14, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 12, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 10 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 10 мая.

В МЧС предупредили о заморозках в Крыму. В ближайшие несколько дней в некоторых районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщили в крымском главке МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Синоптик рассказал, когда в Крыму установится летняя погода. Летняя погода начнет устанавливаться в Крыму во второй половине мая.

В МЧС предупредили в возможных смерчах в Черном море. Над Черным морем существует опасность формирования смерчей, экстренное предупреждение распространили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.