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Около Крыма перехвачены два французских истребителя и заправщик
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Два французских истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик были перехвачены российским Су-30 в небе над Черным морем.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
По данным российских военных, радары засекли три цели, которые приближались к российской границе. Для «опознания и недопущения нарушения границ РФ» в воздух был поднят российский многоцелевой истребитель Су-30.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря», - передает пресс-служба ЮВО.
Как отмечают в ЮВО, «действия российских летчиков не нарушали международных правил». По данным пресс-службы, «экипаж российского самолета с задачей справился».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Около Крыма перехвачены два французских истребителя и заправщик
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