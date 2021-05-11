Происшествия
Обезьяны в Крыму потаскали туристку за волосы
фото © Новости Крыма
В ялтинском зоопарке «Сказка» обезьяны отобрали у туристки телефон, а затем вцепились ей в волосы.
Очевидцы инцидента выложили видео в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ялта. Перед вылетом решила снять обезьянок», — подписал видеоролик автор.
Видео запечатлело, как публика наблюдает за игрой двух шимпанзе. В это время одна из посетительниц подошла поближе к решетке, видимо желая крупным планом сфотографировать животных. Однако обезьяны, известные своей хитростью и непредсказуемостью, выбили смартфон из рук женщины. Одно ловкое движение — и у телефона уже новая мохнатая владелица.
Другая обезьянка, видимо, от досады, что осталась без гаджета, схватила посетительницу за волосы, собранные в хвост, и начала тянуть в клетку. Испуганную женщину удалось отбить.
В тексте использованы материалы: Форпост
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