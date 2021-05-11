Наркотики за биткоины: в Крыму будут судить супругов-дилеров

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в сбыте более 2,7 кг наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, житель Севастополя в феврале прошлого года стал участником организованной группы наркоторговцев, действовавшей в ряде субъектов РФ, в том числе в Крыму и Севастополе. Чтобы увеличить доход, мужчина привлек к преступной деятельности свою 23-летнюю супругу.

Обвиняемые фасовали наркотики и делали тайниковые «закладки». Для связи члены преступной группы обменивались сообщениями в интернет-приложениях.

«Супружеская пара извлекала из малолюдных мест на территории Севастополя и Кировского района Республики Крым оптовые партии N-метилэфедрона, мефедрона, конопли. Наркотики перевозились в специально арендованный для этих целей гараж, где они расфасовывались на более мелкие партии. После этого молодые люди размещали запрещенные вещества в тайниковых «закладках», - говорится в сообщении.

Всего правоохранители выявили более четырех тысяч таких закладок.

Супружеская пара получала вознаграждение в криптовалюте Bitcoin, которая в дальнейшем обналичивалась. Всего злоумышленники получили более полумиллиона рублей.

В октябре прошлого года правоохранители пресекли действия супругов, изъяв из незаконного оборота различные виды наркотиков общей массой 2,7 кг.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения либо пожизненное лишение свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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