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Власть

Конец праздникам: Симферополь встал в восьмибалльных пробках

В первый рабочий день мая столица республики буквально застыла в восьмибалльных пробках.

Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Плотнее всего «встали» водители, которые решили проехать через центр города или направлялись туда. Практически все дороги в границах участка между улицами Павленко - Красноармейская и Ленина - Козлова «окрашены» в бардовые, красные и желтые цвета, что говорит о низкой скорости движения на данных участках.

За пределами центра тоже есть ряд улиц, где водители рискуют «наглухо встать», например на Москалева, Гагарина, Куйбышева, Киевской (в районе Москольца и площади Куйбышева), Титова, а так же на Русской и проспекте Победы.

По прогнозам сервиса, завтра ситуация повторится, уже с восьми утра, по мнению «Яндекс.Пробки», город опять увязнет в заторах, что стоит учесть при составлении маршрута. Самый «горячий район» – центр города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым полетят еще из шести городов России. В первые дни мая аэропорт «Симферополь» начал принимать рейсы еще из шести городов России.

Власти Ялты сообщили, где ограничат движение 9 мая. В Ялте 9 мая с 8:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Войкова (со стороны ул. Садовой и ул. Халтурина) и Леси Украинки.

В Симферополе ограничат движение транспорта в поминальные дни. Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств 9 мая с 07:00 до 16:00 на улице Куйбышева (участок от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу).

В центре Севастополя стало еще меньше парковок. В центре Севастополя появились ограничительные знаки, запрещающие парковать машины в привычных для горожан местах.

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