Конец праздникам: Симферополь встал в восьмибалльных пробках

В первый рабочий день мая столица республики буквально застыла в восьмибалльных пробках.

Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Плотнее всего «встали» водители, которые решили проехать через центр города или направлялись туда. Практически все дороги в границах участка между улицами Павленко - Красноармейская и Ленина - Козлова «окрашены» в бардовые, красные и желтые цвета, что говорит о низкой скорости движения на данных участках.

За пределами центра тоже есть ряд улиц, где водители рискуют «наглухо встать», например на Москалева, Гагарина, Куйбышева, Киевской (в районе Москольца и площади Куйбышева), Титова, а так же на Русской и проспекте Победы.

По прогнозам сервиса, завтра ситуация повторится, уже с восьми утра, по мнению «Яндекс.Пробки», город опять увязнет в заторах, что стоит учесть при составлении маршрута. Самый «горячий район» – центр города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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