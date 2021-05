Какой сегодня праздник 11 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 11 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Радоница

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), Православная Церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи.

Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших.

В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Праздник желудка (Eat What You Want Day)

11 мая в США особенный день, потому что сегодня можно есть все, что хочется! Именно 11 мая ежегодно в этой стране отмечают Национальный день «Ешь все, что хочешь» или просто Праздник желудка (National Eat What You Want Day). Создателем праздника является американский актер кино и озвучки, бывший радиоведущий Томас Рой, а также его жена - Рут.

Супруги Рой предлагают 11 мая расслабиться, отбросить осторожность, приостановить свою здоровую диету и есть все, что вы хотите сегодня. Этот день должен помочь людям оторваться от разочаровывающих тенденций в отношении здоровья и диеты хотя бы на один день, и просто немного насладиться жизнью. И даже те, кто придерживается диеты, сегодня могут есть все, что захочется или попробовать что-то, что они никогда не пробовали раньше. В День «Ешь все, что хочешь» никто не может сказать вам, что НЕ есть! В этот день у вас есть свобода и прекрасная возможность выбирать, что поесть, не чувствуя себя при этом виноватым.

Главное - съесть то, что вам действительно нравится, поэтому, какую бы пищу вы ни выбрали, празднуйте! Кто-то захочет насладиться семейным уютом и отпразднует дома, приготовив блюдо по фамильному рецепту. Строгие вегетарианцы съедят 11 мая стейк, потому что хотят!

Березосок

Народный праздник «Березосок» отмечается 11 мая (по старому стилю - 28 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Кирилла, епископа Туровского, а также апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, Керкиры, девы, и иных, с ними пострадавших. Другие названия праздника: «Иасон», «Кирилл», «Максим», «Максимов день», «Березовица».

Также сегодня, 11 мая, отмечают такие праздники:

- Всемирный день танца живота (World Belly Dance Day)

- Всероссийский день посадки леса

- День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского

- День глаженых шнурков

- Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day)

- День ожидания Мэри Поппинс

- Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)

- День велосипедиста в Нидерландах

- День посадки деревьев в Монголии

- Последний день рыбацкого сезона в Исландии

- День Конституции Лаоса

- День мельника в Нидерландах

- День технологий в Индии

- День «Сумеречной зоны» (Twilight Zone Day) в США

- День военной полиции Индонезии

Сегодня именины празднуют: Сосипатр, Ясон (Иасон), Максим, Евсевий, Неон, Кирилл, Авксентий, Виталий, Зенон, Дада, Ефрасий (Евфрасий), Иакисхол, Квинтилиан (Кинтилиан), Керкира, Маммий, Марсалий, Мурин, Сатурнил (Саторнил, Саторний), Фавстиан (Фавстин), Януарий (Ианнуарий).

Что происходило 11 мая в прошлые годы

330 - торжественная церемония освящения Константинополя.

868 - китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ.

1900 - на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» спущен на воду крейсер «Аврора».

1907 - в Киеве основано Украинское Научное общество.

1911 - мексиканские революционеры провозгласили новой столицей Мексики город Квидад-Хуарес.

1916 - Альберт Эйнштейн публично представил свою теорию относительности.

1920 - совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах.

1927 - образована Американская академия киноискусств.

1928 - в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1931 - банкротством австрийского банка «Кредит-Анштальт» начался финансовый кризис в Центральной Европе.

1949 - Израиль вступил в ООН.

1949 - королевство Сиам переименовывается в Таиланд.

1949 - в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид». Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

1991 - шведский дуэт «Roxette» занял первое место в американском хит-параде с песней «Joyride».

1997 - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue».

2000 - в Индии родилась миллиардная жительница этого государстваАста Арора.

2003 - Пол Маккартни (Paul McCartney) стал первым рок-музыкантом, удостоенным чести выступить на легендарной арене Колизея. На концерте присутствовали всего 400 зрителей, билеты для которых продавались на специальном аукционе.

2004 - легендарный аргентинский футболист Диего Марадона помещен в психиатрическую клинику «Кастелар» в пригороде Буэнос-Айреса для лечения от наркозависимости.

2004 - на телеканале ТНТ стартовало самое длительное реалити-шоу «Дом-2», занесенное в книгу рекордов Гиннесса.

